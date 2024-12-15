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Экономика

Правительство Израиля одобрило план стимулирования демографического роста на Голанских высотах

Голаны
Правительство
время публикации: 15 декабря 2024 г., 15:23 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 15:27
Кибуц Мером Голан
Michael Giladi/Flash90

В воскресенье, 15 декабря, правительство Израиля единогласно одобрило план премьер-министра Биньямина Нетаниягу по стимулированию демографического роста на Голанских высотах. Стоимость проекта – более 40 миллионов шекелей.

Речь идет о вложениях в образовательную систему, возобновляемые источники энергии, создание студенческой деревни и др.

Правительство заявляет о стремлении удвоить население израильской части Голанских высот.

Экономика
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