Правительство Израиля одобрило план стимулирования демографического роста на Голанских высотах
время публикации: 15 декабря 2024 г., 15:23 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 15:27
В воскресенье, 15 декабря, правительство Израиля единогласно одобрило план премьер-министра Биньямина Нетаниягу по стимулированию демографического роста на Голанских высотах. Стоимость проекта – более 40 миллионов шекелей.
Речь идет о вложениях в образовательную систему, возобновляемые источники энергии, создание студенческой деревни и др.
Правительство заявляет о стремлении удвоить население израильской части Голанских высот.