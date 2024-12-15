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Экономика

Несмотря на предупреждения, израильтяне не отказываются от поездок в Таиланд

Террористы
Таиланд
время публикации: 15 декабря 2024 г., 15:01 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 15:04
Несмотря на предупреждения, израильтяне не отказываются от поездок в Таиланд
AP Photo/Sakchai Lalit

Несмотря на предупреждения, публикуемые штабом национальной безопасности, Таиланд по-прежнему остается для израильтян одним из самых популярных туристических направлений. Наших сограждан не останавливает даже сообщение, что в отдельных районах Таиланда зафиксирован четвертый уровень опасности.

Особой популярностью у израильтян пользуется Пхукет, обошедший даже столицу страны Бангкок. Сайт Мако цитирует главу местной туристической ассоциации, по словам которого, ни война в Украине, ни напряженность на Ближнем Востоке не повлекла за собой снижения численности иностранных туристов. По его словам, власти прилагают значительные усилия для обеспечения безопасности.

Сайт отмечает также, что рейсы, связывающие Израиль с Таиландом, постоянно загружены, и даже в самое напряженное время компания "Эль Аль" продолжала совершать полеты в Пхукет. В 2024 году Пхутен посетили 57000 израильтян – всего на 3000 меньше, чем годом ранее.

Экономика
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