Минтранс Израиля рассматривает запрет на импорт электропикапов Cybertruck из-за пуленепробиваемости

Министерство транспорта совместно с правоохранительными органами рассматривают возможность введения запрета на импорт в Израиль электропикапов Cybertruck компании Tesla.

Причина возможного запрета – беспокойство, которое вызывает у правоохранительных органов функция частичной пуленепробиваемости Cybertruck, что привлечет к нему внимание криминальных и террористических структур.

Согласно Tesla, экзоскелет Cybertruck создается из сверхтвердой холоднопрокатной стали, и он оснащается бронированными стеклами.