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Минтранс Израиля рассматривает запрет на импорт электропикапов Cybertruck из-за пуленепробиваемости

время публикации: 15 июля 2024 г., 21:24 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 21:31
Минтранс Израиля рассматривает запрет на импорт электропикапов Cybertruck из-за пуленепробиваемости
AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Министерство транспорта совместно с правоохранительными органами рассматривают возможность введения запрета на импорт в Израиль электропикапов Cybertruck компании Tesla.

Причина возможного запрета – беспокойство, которое вызывает у правоохранительных органов функция частичной пуленепробиваемости Cybertruck, что привлечет к нему внимание криминальных и террористических структур.

Согласно Tesla, экзоскелет Cybertruck создается из сверхтвердой холоднопрокатной стали, и он оснащается бронированными стеклами.

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