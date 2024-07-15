Минтранс Израиля рассматривает запрет на импорт электропикапов Cybertruck из-за пуленепробиваемости
время публикации: 15 июля 2024 г., 21:24 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 21:31
Министерство транспорта совместно с правоохранительными органами рассматривают возможность введения запрета на импорт в Израиль электропикапов Cybertruck компании Tesla.
Причина возможного запрета – беспокойство, которое вызывает у правоохранительных органов функция частичной пуленепробиваемости Cybertruck, что привлечет к нему внимание криминальных и террористических структур.
Согласно Tesla, экзоскелет Cybertruck создается из сверхтвердой холоднопрокатной стали, и он оснащается бронированными стеклами.