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Экономика

Индекс цен в июне вырос на 0,1% в сравнении с маем

время публикации: 15 июля 2024 г., 18:48 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 18:48
Индекс цен в июне вырос на 0,1% в сравнении с маем
Michael Giladi/ Flash90

По данным Центрального статистического бюро, индекс потребительских цен в июне вырос на 0,1% в сравнении с маем текущего года и составил 107,2 пункта (за исходные 100 пунктов берется средний индекс цен за 2022 год).

Индекс потребительских цен без учета овощей и фруктов и индекс цен без учета энергии вырос на 0,2%.

Наиболее значительным было повышение цен на культуру и развлечения (на 1,2%), на жилье (на 0,5%), на продукты (0,3%) и на содержание квартиры (также рост на 0,3%).

Наиболее значительным было снижение цен на свежие овощи и фрукты (снижение на 2,5%), транспорт и связь (на 0,4%), мебель и домашнюю утварь (снижение на 0,3%) и расходы на здоровье (снижение на 0,2%).

С начала года индекс потребительских цен вырос на 2,1%. За последние 12 месяцев года (с июня 2023 по июнь 2024) индекс потребительских цен вырос на 2,9%.

Экономика
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