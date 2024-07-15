Индекс цен в июне вырос на 0,1% в сравнении с маем

По данным Центрального статистического бюро, индекс потребительских цен в июне вырос на 0,1% в сравнении с маем текущего года и составил 107,2 пункта (за исходные 100 пунктов берется средний индекс цен за 2022 год).

Индекс потребительских цен без учета овощей и фруктов и индекс цен без учета энергии вырос на 0,2%.

Наиболее значительным было повышение цен на культуру и развлечения (на 1,2%), на жилье (на 0,5%), на продукты (0,3%) и на содержание квартиры (также рост на 0,3%).

Наиболее значительным было снижение цен на свежие овощи и фрукты (снижение на 2,5%), транспорт и связь (на 0,4%), мебель и домашнюю утварь (снижение на 0,3%) и расходы на здоровье (снижение на 0,2%).

С начала года индекс потребительских цен вырос на 2,1%. За последние 12 месяцев года (с июня 2023 по июнь 2024) индекс потребительских цен вырос на 2,9%.