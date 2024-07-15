Сделка Google-Wiz принесет в госказну миллиарды долларов

Сделка по покупке корпорацией Google израильского стартапа Wiz за 23 миллиарда долларов, если она осуществится, станет не только крупнейшим "экзитом" в истории израильского стартапа, но и значительным макроэкономическим событием с точки зрения государственного бюджета.

Когда в 2017 году Intel купил 84% акций Mobileye за 15,3 миллиарда долларов, сумма налогов составила около 1,5 млрд долларов, и министерству финансов с Банком Израиля пришлось разрешить выплату значительной части налога в долларах, чтобы не спровоцировать резкого укрепления шекеля.

При этом Mobileye на момент продажи была компанией с 18-летним стажем, прошедшей не один раунд мобилизации капитала.

Wiz – молодой стартап, созданный в 2020 году, и проведший лишь несколько раундов мобилизации капитала. Значительная часть акций (по оценкам экспертов – около 40%) все еще принадлежат четырем основателям – Асафу Рапапорту, Ами Лотваку, Инону Костике и Рои Резнику. Все четверо являются налоговыми резидентами Израиля и именно они заплатят большую часть налога на прибыль, поскольку акции принадлежали им изначально. Другие налоговые резиденты Израиля, будь то получившие опционы работники или купившие акции в рамках раундов мобилизации капитала инвесторы, заплатят тот же налог за вычетом расходов на покупку акций. Лица и компании, не являющиеся налоговыми резидентами Израиля, налог с этой сделки в Израиле платить не будут.

Предварительные оценки говорят, что общая сумма налога составит от 2,5 до 3,5 миллиардов долларов, в зависимости от точного состава акционеров.