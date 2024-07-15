Израильская авиакомпания Arkia начнет летать в Манчестер

В воскресенье, 14 июля, израильская авиакомпания Arkia сообщила, что с октября начнет осуществлять прямые полеты в Манчестер, считающийся родиной самого знаменитого английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Полеты будут совершаться дважды в неделю – по пятницам и понедельникам. В Arkia обещают согласовывать расписание с играми премьер-лиги Великобритании. Самый дешевый билет будет стоить 550 долларов.