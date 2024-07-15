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Экономика

Израильская авиакомпания Arkia начнет летать в Манчестер

время публикации: 15 июля 2024 г., 01:04 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 01:04
Израильская авиакомпания Arkia начнет летать в Манчестер
Yossi Aloni/FLASH90

В воскресенье, 14 июля, израильская авиакомпания Arkia сообщила, что с октября начнет осуществлять прямые полеты в Манчестер, считающийся родиной самого знаменитого английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Полеты будут совершаться дважды в неделю – по пятницам и понедельникам. В Arkia обещают согласовывать расписание с играми премьер-лиги Великобритании. Самый дешевый билет будет стоить 550 долларов.

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