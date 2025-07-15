На израильском рынке жилья наметилась тенденция к снижению цен

Согласно данным Центрального статистического бюро, в апреле-мае 2025 года индекс цен на покупку жилья в Израиле снизился на 0,3%.

Это третье подряд месячное снижение цен. В совокупности за три месяца цены на покупку жилья снизились на 0,6%. Вместе с тем, за последние 12 месяцев цены на квартиры выросли на 3,9%.

За последний год сильный рост цен произошел в Северном (9,5%) и Хайфском (6%) округах. В Иерусалимском округе цены выросли на 3,8%, в Центральном, Тель-Авивском и Южном – на 2,8%.

В последний раз длительное снижение цен на покупку жилья имело место в 2023 году, когда цены снижались с марта по октябрь.