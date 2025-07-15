Инфляция в Израиле выросла в июне сильнее, чем ожидалось

Согласно данным Центрального статистического бюро, в июне 2025 года индекс потребительских цен в Израиле вырос на 0,3%, при том, что большинство прогнозов говорили о росте на 0,1%.

Уровень годовой инфляции вырос на 0,2% и составил 3,3%.

В июне на 4,5% подешевела одежда, на 2,5% - свежие фрукты, и на 0,4% - мебель.

В то же время на 1,1% подорожали отдых и развлечения, на 0,7% - продукты питания и овощи, на 0,5% - жилье, на 0,4% - транспорт и связь, на 0,3% - здравоохранение.