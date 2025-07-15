Израильские лидары разместят на границе с Китаем

Израильская компания Innoviz, разрабатывающая технологии для умных автомобилей, сообщила о подписании контракта с властями Индии на поставку своей технологии для охраны границы с Китаем и критических инфраструктур.

Сумма сделки не разглашается. Партнером израильского стартапа выступит индийская компания Sparsh.

Лидары (лазерные локаторы для обнаружения объектов и определения расстояния до них) Innoviz изначально предназначены для автомобильного рынка, однако компания работает над расширением их применения. В частности южнокорейская компания Joowon Industrial будет использовать их для контроля линий электропередач.