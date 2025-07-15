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Экономика

Израильские лидары разместят на границе с Китаем

Китай
Хайтек
Индия
время публикации: 15 июля 2025 г., 22:24 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 22:24
Израильские лидары разместят на границе с Китаем
AP AP Photo/Ben Margot

Израильская компания Innoviz, разрабатывающая технологии для умных автомобилей, сообщила о подписании контракта с властями Индии на поставку своей технологии для охраны границы с Китаем и критических инфраструктур.

Сумма сделки не разглашается. Партнером израильского стартапа выступит индийская компания Sparsh.

Лидары (лазерные локаторы для обнаружения объектов и определения расстояния до них) Innoviz изначально предназначены для автомобильного рынка, однако компания работает над расширением их применения. В частности южнокорейская компания Joowon Industrial будет использовать их для контроля линий электропередач.

Экономика
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