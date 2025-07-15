Банк Израиля намерен ввести единую комиссию за ведение счета

Банк Израиля представил проект очередной реформы в сфере банковских комиссионных, предусматривающий введение единой комиссии за любые операции на текущем счете.

В рамках проекта комиссия за первые 100 операций на счете в месяц будет составлять 10 шекелей, вне зависимости от того, выполнялись операции онлайн или в отделении. Каждая операция сверх первой сотни будет стоить 1 шекель.

При этом центробанк еще не решил, как быть с теми 20% клиентов, которые на текущий момент платят комиссию менее 10 шекелей в месяц.