Авиакомпания Air Canada сообщила, что начнет летать в Израиль не раньше октября

Канадская авиакомпания Air Canada сообщила, что из-за ситуации в сфере безопасности она откладывает возобновление полетов в Израиль до октября.

К рассмотрению этого вопроса компания обещает вернуться 9 октября.

Ранее Air Canada откладывала возобновление полетов в Израиль до 8 сентября.