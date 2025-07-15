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Экономика

Авиакомпания Air Canada сообщила, что начнет летать в Израиль не раньше октября

Авиация
Канада
время публикации: 15 июля 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 18:57
Авиакомпания Air Canada сообщила, что начнет летать в Израиль не раньше октября
Moshe Shai/FLASH90

Канадская авиакомпания Air Canada сообщила, что из-за ситуации в сфере безопасности она откладывает возобновление полетов в Израиль до октября.

К рассмотрению этого вопроса компания обещает вернуться 9 октября.

Ранее Air Canada откладывала возобновление полетов в Израиль до 8 сентября.

Экономика
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