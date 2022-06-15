Подписан меморандум о поставках израильского газа в Европу

В среду, 15 июня, в Каире состоялась церемония подписания трехстороннего меморандума между Израилем, Европейским Союзом и Египтом о поставках в Европу газа, добываемого в восточном Средиземноморье.

Полное название документа: "Меморандум о взаимопонимании с Египтом и Евросоюзом о сотрудничестве в сфере торговли, транспортировки и экспорта израильского природного газа в страны ЕС".

На церемонии присутствовали президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, министр нефтяной и газовой промышленности Египта Тарик Эль-Мулла и министр энергетики Израиля Карин Эльхарар.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

"Это потрясающий момент, когда Израиль становится ключевым игроком в мировой энергетике", – заявил министр иностранных дел Яир Лапид, комментируя подписание документа.

Ранее, находясь в Израиле, Урсула фон дер Ляйен заявила: "Мы хотим расширить наше сотрудничество с Израилем в области энергетики. ЕС был самым крупным клиентом России по закупкам нефти, газа и угля. Но с началом войны Россия начала шантажировать нас с помощью энергоносителей и нарушать поставки. Мы решили отказаться от зависимости от российских энергоресурсов и перейти от России к надежным партнерам. Я очень рада тому, что мы обсуждаем замечательный проект – вы готовы увеличить поставки газа в Европейский Союз через Египет".

Канцелярия главы правительства Израиля Нафтали Беннета сообщила, что премьер-министр удовлетворил просьбу председателя Еврокомиссии о сотрудничестве в области экспорта природного газа через Египет в Европу. Сообщается также, что на переговорах обсуждались вопросы укрепления отношений между Израилем и ЕС, была подтверждена необходимость укрепления сотрудничества в области инноваций, борьбы с изменением климата, устойчивости окружающей среды и многих других сферах. Беннет вновь призвал международное сообщество принять жёсткие меры в отношении иранского режима и проводимого им ускоренного прогресса в разработке ядерного оружия.

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

В рамках визита в Израиль Урсула фон дер Ляйен встречалась также с главой МИД Израиля Яиром Лапидом. Ей вручили диплом почетного доктора Беэр-Шевского университета.

Она также побывала в Рамалле, где встретилась с премьер-министром Палестинской автономии Мухаммадом Штайэ, а затем встречалась в Иерусалиме с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Также Урсула фон дер Ляйен посетила в Иерусалиме мемориальный центр "Яд ва-Шем".

Западные СМИ, комментируя перспективы энергетического сотрудничества Израиля и Европы, отмечают, что добыча газа на месторождении "Кариш" может быть затруднена спорами между Израилем и Ливаном. Хотя накануне сообщалось, что наметился путь к урегулированию этих споров.

adv_15 incontent_3