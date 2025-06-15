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Экономика

Гендиректор минобороны провел совещание с руководителями оборонных концернов

Иран
Израиль
Оборонка
Минобороны
время публикации: 15 июня 2025 г., 18:03 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 18:03
Гендиректор минобороны провел совещание с руководителями оборонных концернов
Tomer Neuberg/FLASH90

Генеральный директор министерства обороны генерал-майор запаса Амир Барам провел совещание с гендиректорами крупных оборонных предприятий. На совещании речь шла об ускорении темпов производства жизненно важных видов вооружения для продолжения военной кампании и подготовке промышленности к работе в чрезвычайной ситуации и в условиях ракетных обстрелов из Ирана.

В совещании принимали участие гендиректора государственного оборонного концерна "Авиационная промышленность" (IAI), оборонных концернов Elbit Systems, Rafael и Tomer.

Открывая это заседание, Амир Барам заявил, что благодаря разработкам израильских оборонных предприятий Израиль смог "достичь Тегерана и объектов его ядерной программы" и одновременно с этим отражать обстрелы баллистическими ракетами.

Экономика
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