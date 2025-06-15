3-й день войны "Народ как лев": атаки из Ирана, ВВС ЦАХАЛа наносят удары

Армия обороны Израиля 13-14 июня атаковала множество целей на территории Ирана – в основном, удары наносились по военным и ядерным объектам. В результате серии точечных ударов было ликвидировано высшее командование КСИР и иранской армии, также были убиты девять ученых-ядерщиков. Иран заявлял о десятках убитых и сотнях раненых на своей территории в первый день войны.

Цель военной операции, получившей название "Народ как лев" (или "Восстающий лев"): нанесение критического ущерба ядерному и ракетному потенциалу Ирана.

Иран ответил массированными ударами с применением БПЛА и баллистических ракет. Все беспилотники были перехвачены. Но некоторые ракеты упали в жилых районах в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе, Тамре и других населенных пунктах. Не менее шести погибших, сотни раненых.

Сводка 2-го дня войны по ссылке.

Идет третий день войны.

3-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ОБРАТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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Вновь прозвучала тревога в центре Израиля: ракетный обстрел из Ирана. Сирены "Цева адом" слышны от Тель-Авива до Модиина. Было слышно несколько взрывов.

В центре Израиля прозвучали тревоги "Цева адом" – в Тель-Авиве и окрестностях, в Иерусалиме и окрестностях, в Иудее и Самарии, в Бейт-Шемеше и Ашдоде. Очередной ракетный обстрел из Ирана. ПРО Израиля перехватывают ракеты. Были слышны многочисленные взрывы. Одновременно иранцы атаковали территорию Израиля ударными БПЛА. Тревога в Бейт-Шеане и восточней: проникновение БПЛА.

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Тревога в Араве: перехвачены два БПЛА.

Tasnim: атакована штаб-квартира министерства обороны Ирана.

Завершены поисково-спасательные работы на месте падения иранской баллистической ракеты в городе Тамра, в Западной Галилее, восточней Хайфы. Подтверждена гибель трех женщин. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о 10 легкораненых. Пострадавшие доставлены в больницы Хайфы и Нагарии. Кроме того, была оказана помощь еще 10 людям в состоянии нервного шока. Помимо этого, в других районах на севере еще два человека получили во время обстрела легкие осколочные ранения.

Тревога в Эйлате: перехвачен БПЛА.

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Около полуночи в иорданском городе Ирбид в результате падения перехваченного иранского беспилотника возник пожар. Сведений о жертвах не поступало.

Израильские ВВС нанесли удары по десяткам целей в Тегеране. Были атакованы крупный топливный терминал, склады оружия, а также высокопоставленные лица.

После массированного ракетного обстрела из Ирана около Хайфы в результате падения ракет и фрагментов ракет возникли несколько очагов возгорания – около дороги и в здании. Идет тушение пожаров. Полиция сообщает, что жертв в этих районах нет. При этом основные нефтехимические предприятия в районе Хайфы, по всей видимости, не пострадали.

Министерство нефти Ирана сообщило, что в районе Шахран в Тегеране был атакован нефтяной объект. Вспыхнул сильный пожар.