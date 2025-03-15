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Экономика

Маск лишил финансирования группу, занимавшуюся поиском похищенных украинских детей

США
Война в Украине
Дональд Трамп
Илон Маск
время публикации: 15 марта 2025 г., 17:25 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 17:37
Маск лишил финансирования группу, занимавшуюся поиском похищенных украинских детей
AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool, File

Илон Маск, которому новой администрацией США поручено сократить федеральные бюджетные расходы, приостановил финансирование группы расследователей из Йельского университета, занимавшейся поиском украинских детей, насильно вывезенных российскими властями на территорию России, сообщает ВВС.

Благодаря работе группы сотни детей уже были возвращены в Украину. Государственное финансирование помогало расследователям использовать новейшие технологии для отслеживания местонахождения детей, после чего полученные данные передавались властям Украины.

По данным Украины, с начала российского вторжения с оккупированных территорий были похищены и перевезены в Россию около 20 тысяч детей. Именно это стало основанием для решения МУС о выдаче ордеров на арест Владимира Путина и уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой.

Решение Илона Маска лишить финансирования команду Йельского университета значительно затруднит дальнейшее возвращение украинских детей на их родину.

Экономика
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