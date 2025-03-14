Цены на золото превысили планку в 3000 долларов за унцию
время публикации: 14 марта 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 10:18
Цены на золото на мировых рынках продолжают стремительно расти на фоне роста геополитической неопределенности и высокого спроса со стороны центральных банков.
В четверг, 13 марта, стоимость унции золота с поставкой в апреле впервые в истории превысила планку в 3000 долларов.
Аналитики прогнозируют, что, если ситуация не изменится, ко второму кварталу золото подорожает до 3100 долларов.
Напомним, что планку в 2000 долларов за унцию золото превысило в августе 2020 года, после взрыва, уничтожившего порт Бейрута. Таким образом, за 4,5 года инвестиции в золото принесли 50% прибыли.
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