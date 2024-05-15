Финансисты "Хизбаллы" и российские израильтяне: расследование о дубайской недвижимости

Американская неправительственная организация The Center for Advanced Defense Studies и группа западных новостных ресурсов, специализирующихся на журналистских расследованиях, получила доступ к базе данных дубайской недвижимости. Опубликованный ими отчет позволяет сделать интересные выводы.

Документ, получивший название Dubai Unlocked, свидетельствует: этот эмират стал Меккой для желающих отмыть деньги. В списке владельцев недвижимости можно найти активистов "Хизбаллы", предпринимателей, связанных с Палестинской администрацией, ирландских наркобаронов и российских олигархов, в том числе – имеющих израильское гражданство.

Дубай считается хорошей инвестицией благодаря постоянному росту цен и низким налогам. При оформлении сделок с недвижимостью здесь не интересуются происхождением капитала. Данные о владельцах, сохраняются в тайне, а инвестиция, превышающая 545000 долларов, позволяет получить вид на жительство. Общая сумма иностранных инвестиций в недвижимость на 2022 год – а именно этим годом датируются полученные журналистами материалы – составляла 160 миллиардов долларов.

По состоянию на 2022 год палестинцам принадлежит около 1500 жилых объектов недвижимости, средняя стоимость которых – 330000 долларов. Суммарная стоимость палестинской жилой недвижимости – порядка 900 миллионов. Среди палестинцев – немало известных предпринимателей, а также родственники деятелей ФАТХа, политического движения, стоящего у власти в Палестинской автономии.

Есть в списке и функционеры ливанской террористической группировки "Хизбалла", например, считающийся финансистом группировки Адхам Хусейн Табха, а также бельгийский предприниматель ливанского происхождения Мухаммад Бази, который с 2019 года находился под санкциями, а в 2023 году был задержан в Румынии. США добиваются его выдачи.

Другие интересные персонажи – ирландский наркобарон Даниэль Кинахан и дочь бывшего диктатора Анголы Изабелла Душ Сантуш. В списке также более 100 российских чиновников и политиков, связанных с президентом России Владимиром Путиным.

Сайт Mako отмечает: в реестре, составленном в 2020 году, израильтян нет, однако граждане Израиля появляются в базе 2022 года, составленной после заключения соглашений Авраама. Согласно публикации, в списке около 30 граждан Израиля, и среди них много выходцев из России, есть и столкнувшиеся с юридическим преследованием в стране исхода.

В частности, называются имя бывшего сенатора от Удмуртии Хорошавцева, которого в статье называют Хорошевичем. Предприниматель Андрей Шандалов, объявленный в России в розыск, приобрел недвижимость под своим израильским именем – Аарон Меир Бен-Хаим. Третий, кого упоминает Mako, – Тимур Родионов, попавший под санкции Украины за деятельность на оккупированных территориях.