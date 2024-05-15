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Убытки Египта из-за действий хуситов в Красном море превысили $1,2 млрд

время публикации: 15 мая 2024 г., 10:25 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 10:25
Убытки Египта из-за действий хуситов в Красном море превысили $1,2 млрд
AP Photo/Ayman Aref

Согласно оценке компании Dryad Global, специализирующейся на безопасности морской торговли, в апреле 2024 года количество грузов, проходящих через Суэцкий канал, сократилось вдвое по сравнению с декабрем 2023 года.

Доходы, которые недополучил Египет из-за ухода торговых судов с маршрутов, проходящих через Суэцкий канал, по оценке компании на конец марта 2024 года составили около 1,2 миллиарда долларов.

Напомним, что на прошлой неделе компания Maersk, вторая по величине в мире на рынке контейнерных перевозок, опубликовала прогноз, согласно которому она не вернется в Суэцкий канал до конца 2024 года.

С ноября 2023 года йеменские повстанцы, поддерживаемые Ираном, атакуют суда, идущие в южной части Красного моря и в Аденском заливе Индийского океана, с помощью ракет и барражирующих боеприпасов. Официально "хуситы" декларируют, что атакуют только израильские торговые суда или суда, связанные с Израилем, однако на самом деле их жертвами становятся суда разных стран, далеко не всегда имеющие хоть какое-то отношение к Израилю.

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