x
15 мая 2024
|
последняя новость: 07:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 мая 2024
|
15 мая 2024
|
последняя новость: 07:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Торговая война: США повышают пошлину на китайские электромобили до 100%

время публикации: 15 мая 2024 г., 07:39 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 07:39
Торговая война: США повышают пошлину на китайские электромобили до 100%
AP Photo/Andy Wong

Белый дом объявил о повышении пошлин на китайскую продукцию на общую сумму 18 миллиардов долларов, мотивируя это защитой местной промышленности от нечестной конкуренции.

Пошлина на импорт китайских электромобилей, введенная еще Дональдом Трампом, увеличится с 25% до 100%. Также будет существенно увеличена пошлина на литиевые батареи для электромобилей.

Пошлина на импорт фотовольтовых элементов удвоена с 25% до 50%.

Пошлина на изделия из алюминия и стали повышена с 7,5% до 25%.

Пошлина на китайские чипы с 2025 года вырастет с 25% до 50%.

В Вашингтоне утверждают, что Китай за счет массированного субсидирования нескольких отраслей промышленности снижает цены на продукцию в этих отраслях до такой степени, что делает ее производство в других странах невыгодным.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 марта 2024

США начинают расследование против китайского автопрома по подозрению в шпионаже
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 октября 2019

США и Китай достигли первичной договоренности по торговому соглашению