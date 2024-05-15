Торговая война: США повышают пошлину на китайские электромобили до 100%

Белый дом объявил о повышении пошлин на китайскую продукцию на общую сумму 18 миллиардов долларов, мотивируя это защитой местной промышленности от нечестной конкуренции.

Пошлина на импорт китайских электромобилей, введенная еще Дональдом Трампом, увеличится с 25% до 100%. Также будет существенно увеличена пошлина на литиевые батареи для электромобилей.

Пошлина на импорт фотовольтовых элементов удвоена с 25% до 50%.

Пошлина на изделия из алюминия и стали повышена с 7,5% до 25%.

Пошлина на китайские чипы с 2025 года вырастет с 25% до 50%.

В Вашингтоне утверждают, что Китай за счет массированного субсидирования нескольких отраслей промышленности снижает цены на продукцию в этих отраслях до такой степени, что делает ее производство в других странах невыгодным.