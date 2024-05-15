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Белый дом сообщил, что поставит Израилю вооружения на 1,26 млрд долларов

время публикации: 15 мая 2024 г., 06:54 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 06:54
Белый дом сообщил, что поставит Израилю вооружения на 1,26 млрд долларов
Senior Airman Stephani Barge/U.S. Air Force via AP

Администрация президента США Джо Байдена уведомила Конгресс о продвижении поставок Израилю вооружений общей стоимостью около 1,26 миллиарда долларов.

Следует подчеркнуть, что речь не идет о поставке тяжелых "умных" бомб, которую Белый дом задерживает. Как сообщает Wall Street Journal, речь идет о поставке танковых и минометных снарядов на 760 миллионов, а также тактического военного транспорта на 500 млн долларов.

Сообщение о продвижении поставки было сделано после того, как Байден предупредил, что наложит вето на закон о немедленном предоставлении военной помощи Израилю, если закон будет принят Конгрессом.

В прошлый выходные республиканцы в Палате представителей, при поддержке части демократов, представили законопроект, который бы обязал администрацию Белого дома немедленно отправить Израилю военную помощь. Законопроект стал ответом на решение Байдена приостановить поставки оружия в попытке удержать Израиль от начала масштабной наземной операции в Рафиахе.

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