Израильская eToro провела первичную эмиссию акций на NASDAQ, получив оценку в $4,3 млрд

С третьей попытки израильская компания финансовых технологий eToro провела успешную эмиссию своих акций на бирже высоких технологий NASDAQ.

Компания мобилизовала 300 миллионов долларов исходя из цены 52 доллара за акцию, выше первоначальной оценки в 46-50 долларов за акцию. Таким образом рыночная цена компании на момент эмиссии составила 4,3 миллиарда долларов. С началом торгов стоимость акций выросла на 30%

Андеррайтерами эмиссии выступали банки UBS, Deutsche Bank и Bank of America.

eToro планировала выйти на NASDAQ еще в 2022 году путем слияния со СПАК-компанией. Данный шаг был сорван из-за начавшегося кризиса в секторе высоких технологий, и вынудил компанию провести реорганизацию.

Следующая попытка выхода на биржу была запланирована на апрель 2025 года. Она была отложена из-за начатой президентом США Дональдом Трампом торговой войны, приведшей к обвалу котировок на Уолл-Стрит.

Компания была основана в 2007 году. Хотя подавляющая часть деятельности компании ведется за границей, большая часть из 1700 работников заняты в штаб-квартире в Бней-Браке.