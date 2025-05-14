Авиакомпания SAS после десятилетнего перерыва возвращается в Израиль

В то время, когда другие авиакомпании отменяют полеты в Израиль, скандинавская Scandinavian Airlines System (SAS) сообщила о возобновлении полетов в Тель-Авив.

Полеты по маршрутам Копенгаген-Тель-Авив и Тель-Авив – Копенгаген возобновятся с октября 2025 года, рейсы будут осуществляться трижды в неделю.

Компания SAS прекратила обслуживать израильское направление около десяти лет назад.