Авиакомпания SAS после десятилетнего перерыва возвращается в Израиль
время публикации: 14 мая 2025 г., 19:20 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 19:20
В то время, когда другие авиакомпании отменяют полеты в Израиль, скандинавская Scandinavian Airlines System (SAS) сообщила о возобновлении полетов в Тель-Авив.
Полеты по маршрутам Копенгаген-Тель-Авив и Тель-Авив – Копенгаген возобновятся с октября 2025 года, рейсы будут осуществляться трижды в неделю.
Компания SAS прекратила обслуживать израильское направление около десяти лет назад.
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