Муниципалитет Нацерета, чьи сотрудники месяцами не получали зарплату, объявил забастовку

Муниципалитет Нацерета объявил забастовку в связи с финансовым кризисом. Работники не получают зарплату с февраля. Городские власти возложили ответственность на министерства финансов и внутренних дел.

Пожарные сообщают об увеличении объема работы в связи с тем, что жители начали сжигать мусор, вывоз которого был прекращен. На следующей неделе суд по трудовым конфликтам рассмотрит иск работников муниципалитета.

При этом следует отметить, что забастовку объявили не работники, а работодатель. Законность такой акции сомнительна.