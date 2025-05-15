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Экономика

Муниципалитет Нацерета, чьи сотрудники месяцами не получали зарплату, объявил забастовку

Забастовка
время публикации: 15 мая 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 10:26
Муниципалитет Нацерета, чьи сотрудники месяцами не получали зарплату, объявил забастовку
Nati Shohat/Flash90

Муниципалитет Нацерета объявил забастовку в связи с финансовым кризисом. Работники не получают зарплату с февраля. Городские власти возложили ответственность на министерства финансов и внутренних дел.

Пожарные сообщают об увеличении объема работы в связи с тем, что жители начали сжигать мусор, вывоз которого был прекращен. На следующей неделе суд по трудовым конфликтам рассмотрит иск работников муниципалитета.

При этом следует отметить, что забастовку объявили не работники, а работодатель. Законность такой акции сомнительна.

Экономика
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