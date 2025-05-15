Гендиректор Intel отклонил запрос на прекращение работы в Израиле
время публикации: 15 мая 2025 г., 07:51 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 07:51
Новый генеральный директор корпорации Intel Лип-Бу Тан отклонил вынесенное на повестку дня собрания акционеров предложение пересмотреть деятельность Intel в Израиле "на фоне геополитических опасений".
Также были отклонены предложения о выпуске подробных отчетов о благотворительной деятельности корпорации и о предоставлении акционерам возможности по письменному согласию без проведения формальных собраний.
Напомним, что Intel является одним из крупнейших работодателей в Израиле, где действует как производство, так и ключевые центры исследований и разработок.