Гендиректор Intel отклонил запрос на прекращение работы в Израиле

Новый генеральный директор корпорации Intel Лип-Бу Тан отклонил вынесенное на повестку дня собрания акционеров предложение пересмотреть деятельность Intel в Израиле "на фоне геополитических опасений".

Также были отклонены предложения о выпуске подробных отчетов о благотворительной деятельности корпорации и о предоставлении акционерам возможности по письменному согласию без проведения формальных собраний.

Напомним, что Intel является одним из крупнейших работодателей в Израиле, где действует как производство, так и ключевые центры исследований и разработок.