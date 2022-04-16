Индекс цена за март вырос на 0,6%

Индекс потребительских цен в Израиле вырос в марте 2022 года на 0,6%, что немного ниже прогнозов аналитиков. Уровень инфляции за последние 12 месяцев остался на уровне 3,5%, а с начала года – 1,5%.

Это первый индекс, опубликованный после вторжения России в Украину, приведшего к скачку мировых цен на энергоносители и на различные виды сырья, включая сельхозпродукцию.

Цены на одежду и обувь выросли в марте на 4,6% (сезонное повышение), на культуру и развлечения – на 2,1%, на транспорт – на 1,6%. Свежие овощи и фрукты подешевели на 2,5%. Цены на продукты питания без учета овощей и фруктов остались без изменений.

Аренда жилья подорожала на 0,8%, а эксплуатационные расходы на жилье – на 0,2%.