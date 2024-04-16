Авиакомпания EasyJet объявила о прекращении полетов в Израиль до конца октября

Во вторник, 16 апреля, британская бюджетная компания EasyJet объявила о приостановке полетов в Израиль до 27 октября в связи с ситуацией в области безопасности. Компания пообещала клиентам, купившим билеты на ближайшие месяцы, вернуть деньги.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что, по оценкам экспертов, отмена рейсов коснется 60 тысяч потенциальных клиентов компании, имеющих на руках билеты.

EasyJet возобновила полеты в Израиль в прошлом месяце. Она осуществляла рейсы в Лондон, Амстердам, Берлин, Базель, Женеву, Милан. В понедельник, 15 апреля, компания сообщила, что в связи с обстановкой приостанавливает полеты до 21 апреля, но уже через сутки это решение пересмотрела.

Отметим, что 2 марта израильские СМИ передавали, что EasyJet отменила тысячи билетов на рейсы из Израиля и в Израиль до конца октября. Хотя компания это решение не комментировала, предполагалось, что этот шаг стал результатом слишком дорогого для малобюджетных компаний обслуживания в Третьем терминале аэропорта "Бен-Гурион". Вскоре министерство транспорта Израиля сообщило, что Первый терминал возобновит работу с 1 июня.