Из-за напряженности между Израилем и Ираном EasyJet приостанавливает полеты в "Бен-Гурион"
время публикации: 15 апреля 2024 г., 11:48 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 12:26
В связи с напряженной обстановкой в сфере безопасности и напряженностью между Израилем и Ираном авиакомпания EasyJet приняла решение приостановить полеты в аэропорт "Бен-Гурион" и из него до 21 апреля.
Представители авиакомпании сообщили, что клиенты, на чьи планы и билеты повлияет данное решение, получили sms-сообщения и электронные письма в соответствии с оставленными контактными данными.
"Безопасность наших пассажиров и членов экипажей – главный приоритет нашей компании", – сказано в сообщении EasyJet.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 апреля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 апреля 2024