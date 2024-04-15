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Из-за напряженности между Израилем и Ираном EasyJet приостанавливает полеты в "Бен-Гурион"

время публикации: 15 апреля 2024 г., 11:48 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 12:26
Из-за напряженности с Ираном EasyJet приостанавливает полеты в аэропорт Бен-Гурион
Moshe Shai/FLASH90

В связи с напряженной обстановкой в сфере безопасности и напряженностью между Израилем и Ираном авиакомпания EasyJet приняла решение приостановить полеты в аэропорт "Бен-Гурион" и из него до 21 апреля.

Представители авиакомпании сообщили, что клиенты, на чьи планы и билеты повлияет данное решение, получили sms-сообщения и электронные письма в соответствии с оставленными контактными данными.

"Безопасность наших пассажиров и членов экипажей – главный приоритет нашей компании", – сказано в сообщении EasyJet.

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