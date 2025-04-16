Новый филиал сети Jumbo в Беэр-Шеве временно закрыли из-за наплыва клиентов

Руководство сети товаров для дома Jumbo Israel объявило о вынужденном временном закрытии своего нового филиала в Беэр-Шеве, открытого неделю назад.

Причиной закрытия стал превысивший ожидания сети ажиотаж. За неделю филиал посетили более 50 тысяч клиентов, раскупивших большую часть запасов товара.

Поэтому было принято решение закрыть филиал, чтобы привести его в порядок и пополнить стенды и склады.

Филиал в Беэр-Шеве – третий филиал сети в Израиле после Эйлата и Хайфы. Летом этого года планируется открытие филиала в Нетании, осенью – в Ашдоде, а следующей весной – в Кфар-Сабе.

Франшизой греческой сети в Израиле владеет группа "Фокс".