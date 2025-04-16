x
16 апреля 2025
|
последняя новость: 08:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 апреля 2025
|
16 апреля 2025
|
последняя новость: 08:15
16 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Верховный суд ограничил возможность снизить административный штраф через уголовный процесс

Судебные решения
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 16 апреля 2025 г., 07:46 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 07:46
Верховный суд ограничил возможность снизить административный штраф через уголовный процесс
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Судьи Верховного суда Ноам Солберг и Гила Канфи-Штайниц постановили, что в случае, если на нарушителя наложен административный штраф, и он решил обратиться в суд, чтобы оспорить его в рамках уголовного процесса, суд может снизить размер штрафа только в исключительных случаях.

Решение касается случаев, когда административный штраф был единственной санкцией за нарушение.

Солберг и Канфи-Штайниц пришли к выводу, что в законе об административных нарушениях законодатель четко прописал минимальный размер штрафа, а не ориентир, который может быть уменьшен судом, и что целью законодателя было повышение эффективности надзора за соблюдением законов. Судья Йосеф Эльрон, придерживавшийся противоположной позиции, остался в меньшинстве.

Прецедентное решение Верховного суда было вынесено по делу Шломо Грина, незаконно сдавшего сельскохозяйственные земли в аренду компании "Арко SN". На них был наложен административный штраф в размере 300 тысяч шекелей и 600 тысяч шекелей, соответственно. Нарушители обратились в окружной суд, который уменьшил размер штрафов, однако государственная прокуратура оспорила решение в Верховном суде.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook