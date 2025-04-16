Гонконг прекращает отправку почты в США

Правительство Гонконга объявило, что Почта Гонконга прекращает отправку почтовых посылок в США в связи с решением Вашингтона отменить освобождение от пошлин посылок стоимостью менее 800 долларов.

Прием посылок для доставки морем прекращен немедленно, прием посылок для отправки по воздуху будет прекращен 27 апреля.

"США ведут себя неразумно, применяют запугивание и злоупотребляют тарифами" — говорится в заявлении правительства.

Напомним, что 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил об отмене освобождения от пошлин посылок из Китая стоимостью менее 800 долларов. Со 2 мая пошлина будет составлять 100 долларов или 120% от стоимости посылки.

Данный шаг приведет к существенному подорожанию для жителей США покупок с таких платформ, как Shein, Temu и AliExpress.