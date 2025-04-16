x
16 апреля 2025
|
последняя новость: 08:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 апреля 2025
|
16 апреля 2025
|
последняя новость: 08:15
16 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Гонконг прекращает отправку почты в США

США
Потребление
Китай
Импорт и экспорт
время публикации: 16 апреля 2025 г., 06:55 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 06:55
Гонконг прекращает отправку почты в США
AP Photo/Matt Slocum

Правительство Гонконга объявило, что Почта Гонконга прекращает отправку почтовых посылок в США в связи с решением Вашингтона отменить освобождение от пошлин посылок стоимостью менее 800 долларов.

Прием посылок для доставки морем прекращен немедленно, прием посылок для отправки по воздуху будет прекращен 27 апреля.

"США ведут себя неразумно, применяют запугивание и злоупотребляют тарифами" — говорится в заявлении правительства.

Напомним, что 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил об отмене освобождения от пошлин посылок из Китая стоимостью менее 800 долларов. Со 2 мая пошлина будет составлять 100 долларов или 120% от стоимости посылки.

Данный шаг приведет к существенному подорожанию для жителей США покупок с таких платформ, как Shein, Temu и AliExpress.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 апреля 2025

США освободили от взаимных пошлин телефоны и компьютеры
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 апреля 2025

CNBC: Белый дом повысил пошлины для Китая до 145%