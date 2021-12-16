Apple не намерена возвращать работников в офисы до дальнейшего уведомления

Корпорация Apple уведомила своих работников, что они смогут продолжать работать удаленно до дальнейшего уведомления. Кроме того, каждый работник получит 1000 долларов на покупку необходимого для работы из дома оборудования.

Ранее планировалось, что возвращение работников в офисы компании по всему миру начнется в феврале 2022 года. По словам генерального директора компании, новая дата возвращения в офисы пока не определена, однако в какой-то момент это все-таки произойдет.

При этом компания намерена сохранить гибридный формат, при котором работники будут три дня в неделю работать из офиса, а два дня – из дома.