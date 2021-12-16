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NEWSru.co.il :: Экономика16 декабря 2021 г., 12:15

MSCI начала консультации о включении Израиля в европейские индексы

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MSCI начала консультации о включении Израиля в европейские индексы

Компания биржевых индексов MSCI, принадлежащая банку Morgan Stanley, объявила о начале консультаций по поводу включения Израиля в европейский индекс MSCI Europe и в его дочерние индексы.

В 2009 году MSCI перевел Израиль из развивающихся экономик в развитые экономики. До сих пор Израиль остается единственной развитой страной, не входящей в какой-либо региональный индекс MSCI.

Решение по поводу включения Израиля в MSCI Europe должно быть принято в феврале 2022 года. В случае, если решение будет положительным, в акции и облигации израильских компаний вольются миллиарды долларов.


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