MSCI начала консультации о включении Израиля в европейские индексы

Компания биржевых индексов MSCI, принадлежащая банку Morgan Stanley, объявила о начале консультаций по поводу включения Израиля в европейский индекс MSCI Europe и в его дочерние индексы.

В 2009 году MSCI перевел Израиль из развивающихся экономик в развитые экономики. До сих пор Израиль остается единственной развитой страной, не входящей в какой-либо региональный индекс MSCI.

Решение по поводу включения Израиля в MSCI Europe должно быть принято в феврале 2022 года. В случае, если решение будет положительным, в акции и облигации израильских компаний вольются миллиарды долларов.