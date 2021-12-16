О туризме, рынке труда и "зеленой" энергетике. Экономический обзор за неделю

На минувшей неделе социальные сети бурлили по поводу высказываний министра финансов Авигдора Либермана и министра транспорта Мейрав Михаэли о ситуации в сфере туризма ("Гиды, меняйте профессию", "Легитимно жертвовать туризмом"). В очередной раз приходится констатировать, что нашим министрам иногда лучше промолчать. К счастью для Израиля, в отличие от многих развитых стран, его экономика мало зависит от туристического сектора. Но даже при этом туризм кормил до кризиса больше 140 тысяч человек напрямую и еще такое же количество косвенно. Поэтому министрам стоило обойтись без лишних слов, а представить программу поддержки сектора, содержащую реальную помощь в смене профессии тем, кто в этом заинтересован, и поддержку тем, кто намерен сохранить профессию и пережить тяжелые времена за счет внутреннего туризма. В итоге программа была согласована и должна быть утверждена на следующей неделе. Либерман после этого уже дважды извинился, но не думаю, что эти извинения скомпенсировали репутационный ущерб от необдуманных слов. Точно также Михаэли все запомнили слова о готовности пожертвовать отраслью экономики, а не вторую часть фразы, в которой она говорила о том, что государство должно компенсировать ущерб занятым в этой отрасли.

Возвращение к докризисному уровню

В середине ноября уровень участия населения в рынке рабочей силы вырос до 65,2%, превысив докризисные показатели начала 2020 года (как в целом, так и по гендерному разделению). То есть доля работающего или находящегося в активном поиске работы населения от общего населения трудоспособного возраста уже выше, чем была до кризиса. Уровень занятости (62,1%), то есть доля работающих от общего населения трудоспособного возраста, все еще незначительно отстает от докризисных показателей (отставание на 0,4% от февраля 2020 года). Уровень безработицы снизился до 5,2%, то есть где-то на полтора процента превышает докризисный показатель. Это означает, что на рынок рабочей силы к ноябрю 2021 года вышли те, кто до кризиса в этом рынке не участвовал (помимо естественного прироста населения).

Если при этом учесть частично парализованный сектор туризма, который до кризиса обеспечивал 140 тысяч рабочих мест, а также принять во внимание более 140 тысяч свободных вакансий (на 50 тысяч больше, чем до кризиса), можно официально утверждать, что кризис 2020 и начала 2021 годов преодолен.

Отдельно стоит сказать о тех 70 тысячах человек, которые потеряли работу в начале кризиса, и до сих пор не ищут новую. Их включение в расширенные данные по безработице после того, как государство прекратило автоматическую выплату пособий, лишено смысла и только вносит путаницу. Человек, лишившийся работы полтора года назад и до сих пор не ищущий работу, не отличается от человека, лишившегося работы два года назад и также не ищущего работу.

Однако эти, несомненно положительные, данные, не должны стать поводом расслабиться. Во-первых, стоит сделать оговорку и дождаться полных данных ЦСБ за ноябрь, в которых должна содержаться информация о доле населения, работающей на неполную ставку. Напомню, что по стандартному определению безработицы, занятым является человек, отработавший хотя бы час в неделю, когда проводилось исследование. Во-вторых, одновременное наличие довольно значительного числа безработных и свободных вакансий свидетельствует сбое в функционировании рынка труда. Или работодатели и работники до сих пор не нашли новый приемлемый баланс оплаты труда, или же потенциальные работники не соответствуют изменившимся требованиям.

Государство сосредоточено на привлечении рабочей силы в хайтек. Однако для нормального долгосрочного функционирования экономики нужны не только они. Нужны инженеры, нужны электрики, нужны водители автобусов, нужны гиды (в отличие от министра финансов я уверен, что в течение нескольких лет масштабы международного туризма восстановятся).

Бум израильского хайтека продолжается, а вместе с ним продолжается и рост зарплат в секторе. И если государство, которое заинтересовано в развитии хайтека как локомотива экономики и источника налогов, не будет принимать долгосрочные меры по развитию и других секторов экономики, Израиль довольно скоро может оказаться в ситуации, в которой оказалась Калифорния. Хайтек Кремниевой долины стал источником богатства этого штата, но из-за него же в штате произошло резкое расслоение общества (Калифорния с большим отрывом лидирует в США по уровню неравенства). Для Израиля, и без того страдающего от сегментации общества и не являющегося частью крупной державы, столь резкий разрыв может быть губительным.

При этом должен подчеркнуть, я призываю не к повышению налога работников хайтека и его работников, а к улучшению возможностей достойного заработка вне хайтека. Стране необходимы возрождение системы профессионально-технического образования (в том числе для восполнения кадров, которые ушли в хайтек), повышение производительности труда в тех секторах, которые в течение десятилетий защищены от конкуренции регуляцией и отсутствием конкуренции, модернизация государственной службы, расширение систем повышения квалификации или переквалификации. Министр финансов Авигдор Либерман, министр экономики Орна Барбивай и другие члены правительства в последнее время все громче говорят о необходимости увеличения количества иностранных рабочих, однако не думаю, что Израилю стоит идти по этому пути. Массовый ввоз дешевой рабочей силы из-за границы – простой способ решения краткосрочной проблемы. Однако, учитывая отсутствие четких иммиграционных законов и политического консенсуса по поводу миграционной политики, этот шаг грозит обернуться серьезными проблемами в ближайшем будущем, даже без учета негативных последствий для социально слабых слоев населения.

У Израиля есть достаточный неиспользованный человеческий ресурс, чтобы обеспечить значительную часть недостающей рабочей силы, однако это требует планирования, денежных вливаний и соответствующих изменений в законодательстве. Но успех этих действий полностью окупит расходы на них. Надеюсь, шаткость правящей коалиции не помешает министерству финансов полностью отменить "штраф" за учебу для безработных в виде сокращения пособия, как это было сделано с родителями-одиночками. Сделать это надо в ближайшие две недели, поскольку временная отмена "штрафа" истекает 31 декабря. Но для привлечения нового населения на рынок труда, и для предоставления тем, кто уже находится на рынке труда, повысить свой потенциал, этого недостаточно. Нужны системы стипендий во время учебы и трудоустройства на первую работу после учебы.

Министр энергетики Карин Эльхарар объявила на этой неделе, что в 2022 году в Израиле не будут возобновлены работы по поиску новых газовых месторождений. "Чтобы гарантировать, что 2022 год будет годом возобновляемых источников энергии, природный газ подождет. В этом году мы сосредоточимся на экологичной электроэнергии, о повышении эффективности потребления электричества, а расширение газовых запасов пока будет отложено", - говорится в сообщении, вызывающем крайнее недоумение на фоне последних событий в Европе и в Китае.

В Европе отказ от развития новых месторождений в сочетании с одним летом плохой погоды привел к энергетическому кризису, и это при наличии подключения к российской газовой трубе и значительного количества АЭС. В Китае слишком быстрый переход на "зеленые" технологии привел к остановкам производства. Израиль оказался защищен от последствий энергетического кризиса именно благодаря собственному газу. Я согласен, что будущее за "зеленым" электричеством, однако до него надо еще дожить, а сжигать собственный дешевый газ лучше, чем в случае кризиса задорого покупать и сжигать нефть, мазут или уголь.