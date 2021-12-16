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NEWSru.co.il :: Экономика16 декабря 2021 г., 08:01

ФРС ускоряет торможение печатного станка и прогнозирует три повышения ставки в 2022 году

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ФРС ускоряет торможение печатного станка и прогнозирует три повышения ставки в 2022 году

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объявил, что программа количественного смягчения, в рамках которой ФРС закупает облигации на 120 миллиардов долларов в месяц, будет завершена вдвое быстрее, чем сообщалось ранее.

Объем закупок будет сокращаться на 30 миллиардов долларов в месяц и завершится в марте 2022 года. Ранее планировалось сокращение на 15 миллиардов в месяц и завершение в июне 2022 года.

При этом Пауэлл не исключил, что программа может быть завершена и раньше этого срока.


Кроме того, ФРС прогнозирует три повышения учетной ставки в 2022 году, и по два повышения в 2023 и 2024 годах.

Ускорение торможения "печатного станка" (количественное смягчение по сути увеличивает денежную массу в стране) вызвано стремительным ростом инфляционных показателей. В ноябре годичная инфляция составила 6,8%. Несмотря на это, в ФРС продолжают настаивать, что речь идет о временном явлении, и что к концу 2022 года инфляция снизится до 2%.

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