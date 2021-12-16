Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика16 декабря 2021 г., 11:09

ШАБАК открыл технологическую теплицу в Ашкелоне

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ШАБАК открыл технологическую теплицу в Ашкелоне

Общая служба безопасности (ШАБАК) совместно с министерством по делам разведки создает новую технологическую теплицу, которая будет специализироваться на разработке решений для специфических проблем организации в южном округе.

Управлять теплицей будет компания SOSA, а за профессиональное сопровождение будет отвечать технологическое подразделение ШАБАКа. Также в проекте участвуют компания "Эльта" и технологическая теплица INNEGEV. Заявки на участие в работе теплицы подали уже более 40 стартапов.

Это вторая технологическая теплица данной спецслужбы. Ранее теплица ШАБАКа была создана совместно с венчурным фондом Тель-Авивского университета. В следующем году состоится 7-й набор стартапов в эту теплицу.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Экономика // 24 декабря 2019
ШАБАК начал третий набор в свой бизнес-акселератор
// NEWSru.co.il // Экономика // 21 мая 2019
"Мосад" объявил о создании второго венчурного фонда
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 марта 2018
Фонд "Либертад", работающий на "Мосад", завершил первый этап инвестиций в стартапы
// NEWSru.co.il // Экономика // 14 июня 2017
Израильская разведка "Мосад" создает фонд для инвестиций в израильские стартапы

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:09 ШАБАК открыл технологическую теплицу в Ашкелоне
10:42 О туризме, рынке труда и "зеленой" энергетике. Экономический обзор за неделю
08:01 ФРС ускоряет торможение печатного станка и прогнозирует три повышения ставки в 2022 году
20:24 Правительство разработало пакет финансовой помощи для туристической отрасли
15:32 Итоги валютных торгов: доллар и евро продолжают расти
11:44 Хотите сделать подарок к Новому году родным и себе? Розыгрыш смартфонов и кэшбек для тех, кто сделает денежный перевод с 15 по 25 декабря
08:38 ОАЭ уведомили США о замораживании сделки по закупке 50 F-35
19:52 Сеть "Яйнот а-Битан" оштрафована на 800 тысяч шекелей за отсутствие ценников на товарах
16:35 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро повысились
16:31 Утвержден налог на сладкие напитки
Загрузка...