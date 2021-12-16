ШАБАК открыл технологическую теплицу в Ашкелоне

Общая служба безопасности (ШАБАК) совместно с министерством по делам разведки создает новую технологическую теплицу, которая будет специализироваться на разработке решений для специфических проблем организации в южном округе.

Управлять теплицей будет компания SOSA, а за профессиональное сопровождение будет отвечать технологическое подразделение ШАБАКа. Также в проекте участвуют компания "Эльта" и технологическая теплица INNEGEV. Заявки на участие в работе теплицы подали уже более 40 стартапов.

Это вторая технологическая теплица данной спецслужбы. Ранее теплица ШАБАКа была создана совместно с венчурным фондом Тель-Авивского университета. В следующем году состоится 7-й набор стартапов в эту теплицу.