ШАБАК открыл технологическую теплицу в Ашкелоне
Общая служба безопасности (ШАБАК) совместно с министерством по делам разведки создает новую технологическую теплицу, которая будет специализироваться на разработке решений для специфических проблем организации в южном округе.
Управлять теплицей будет компания SOSA, а за профессиональное сопровождение будет отвечать технологическое подразделение ШАБАКа. Также в проекте участвуют компания "Эльта" и технологическая теплица INNEGEV. Заявки на участие в работе теплицы подали уже более 40 стартапов.
Это вторая технологическая теплица данной спецслужбы. Ранее теплица ШАБАКа была создана совместно с венчурным фондом Тель-Авивского университета. В следующем году состоится 7-й набор стартапов в эту теплицу.
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