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Экономика

Полиция впервые выписала штраф за проникновение на сельхозтерриторию, он составил 2500 шекелей

Штрафы
Сельское хозяйство
время публикации: 16 февраля 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 10:46
Полиция впервые выписала штраф за проникновение на сельхозтерриторию, он составил 2500 шекелей
Wisam Hashlamoun/Flash90

Пресс-служба полиции сообщила, что водителю, заехавшему на автомобиле на засеянное поле, выписали штраф в размере 2500 шекелей. Это первый подобный штраф, выписанный после вступления в силу постановления, классифицирующего несанкционированный вход на сельскохозяйственную территорию как административное правонарушение.

Постановления наделяют сотрудников пограничной полиции (МАГАВ) правом выписывать штрафы в следующих размерах:

Штраф за пешее проникновение на сельхозтерриторию – 1500 шекелей, за повторное нарушение – 2500 шекелей.

Штраф за проникновение на сельхозтерриторию верхом на животном (лошадь, осел, верблюд и т.д.) – 1000 шекелей за каждое животное, 1500 шекелей за каждое животное при повторном нарушении.

Штраф за проникновение на сельхозтерриторию на транспортном средстве – 2500 шекелей, за повторное нарушение – 3500 шекелей.

Постановления направлены на борьбу с хищением сельскохозяйственной продукции, наносящим серьезный ущерб фермерам.

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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 февраля 2025

МАГАВ получил право штрафовать за незаконное проникновение на сельхозтерриторию