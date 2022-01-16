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NEWSru.co.il :: Экономика16 января 2022 г., 17:25

Утвержден план развития Бейт-Шемеша стоимостью полмиллиарда шекелей

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Утвержден план развития Бейт-Шемеша стоимостью полмиллиарда шекелей

В воскресенье, 16 января, правительство утвердило многолетнюю программу развития города Бейт-Шемеш, бюджет которой составляет полмиллиарда шекелей.

Программа была представлена премьер-министром Нафтали Беннетом и министром юстиции Гидеоном Сааром в сотрудничестве с министрами внутренних дел, строительства, транспорта, экономики и промышленности, образования, социального обеспечения, здравоохранения, развития периферии, Негева и Галилеи, культуры и спорта, внутренней безопасности, экологии, по делам религий, алии и интеграции, туризма, науки и инноваций.

Приняты следующие решения:


- 300 млн шекелей будет выделено на развитие общественного транспорта, что продиктовано увеличением численности населения города.

- 82 млн шекелей будет направлено на коммунальное строительство и расширение инфраструктуры.

- 50 млн шекелей будет выделено на развитие муниципальных услуг.

- 34 млн шекелей инвестируются в профессиональное обучение и занятость населения.

- 31 млн шекелей будет направлено на укрепление социальных служб города.

- 10 млн шекелей будет вложено в укрепление личной безопасности и пропаганду здорового образа жизни.

- 10 млн шекелей будет направлено на цели культуры и досуга.

Премьер-министр Нафтали Беннет: "Бейт-Шемеш - прекрасный город, где живут замечательные люди, которые сталкиваются со многими проблемами. Вместе с руководством муниципалитета во главе с мэром доктором Ализой Блох мы продвигаем беспрецедентно масштабную программу, которая улучшит качество жизни в городе. Речь идет о развитии общественного транспорта, профессиональном обучении, инвестициях в образование, социальное обеспечение, инфраструктуру и многое другое. Мэр Ализа Блох с самого начала своей каденции вкладывает много сил в дело обеспечения лучшего будущего жителей города. Работа проведена заметная, и теперь мы будем вести ее вместе.
По данным ЦСУ население города Бейт-Шемеш увеличилось за последнее десятилетие примерно на 63% (на 50 тысяч человек). Это самый высокий показатель среди 15 крупных городов. Однако потенциал этого роста не реализован. Причем, согласно прогнозам, тенденция роста населения, характерная для города в последнее десятилетие, сохранится.
Стремительный рост населения города привел к отставанию в развитии жилищной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, социальных служб и т.д".


"Беспрецедентные финансовые средства, выделенные на развитие Бейт-Шемеша в соответствии с сегодняшним решением правительства, будут способствовать значительному повышению качества жизни жителей города", - выразил надежду глава правительства.

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