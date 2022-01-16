Утвержден план по сокращению бюрократии, который позволит сэкономить 1 млрд шекелей в год

В воскресенье, 16 января, правительство Израиля утвердило план по сокращению бюрократии и устранению барьеров, который, как сказано в сообщении канцелярии премьер-министра, позволит экономить около 1 миллиарда шекелей в год и более 1 миллиона дней ожидания разрешений.

План под условным названием "Весенняя уборка" был представлен премьер-министром Нафтали Беннетом, министром юстиции Гидеоном Сааром, министром финансов Авигдором Либерманом и заместителем министра Авиром Карой.

План предусматривает, в частности, отмену обязательной установки систем, которые помогают не забывать в машине детей, отмену обязательной ежегодной вакцинации собак (планируется сделать ее обязательной раз в два года), отмену получения лицензии на вырубку деревьев во дворах частных домов, отмену обязательного перевода на иврит устава для иностранных компаний, действующих в Израиле, упрощение импорта медицинского оборудования еще из 14 стран Европейского Союза, ускоренное согласование планов по подключению промышленных предприятий к газоснабжению, адаптация противопожарных требований к американскому стандарту NFPA и т.д.