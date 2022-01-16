На развитие инфраструктуры Стены Плача выделено 110 миллионов шекелей

В воскресенье, 16 января, правительство Израиля утвердило выделение 110 миллионов шекелей на реализацию плана развития инфраструктуры и поощрения посещения Стены Плача в Старом городе Иерусалима.

План, представленный на заседании правительства премьер-министром Нафтали Беннетом, предусматривает создание организованной системы посещения Стены Плача студентами и школьниками, военнослужащими и новыми репатриантами, а также разработку соответствующих учебных программ, модернизацию логистической и транспортной структуры доставки к Стене Плача. Кроме того, будут созданы новые программы для онлайн-посещений данного объекта.