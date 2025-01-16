Минобороны заказало концерну "Рафаэль" противоракеты для "Железного купола" на американские деньги

Генеральный директор министерства обороны Израиля Эяль Замир и генеральный директор государственного концерна "Рафаэль" подписали договор на поставку крупной партии противоракет "Тамир" для системы ПРО "Железный купол".

Сумма сделки не указывается, однако, по данным израильских СМИ, оплачиваться она будет из 5,2 миллиардов долларов дополнительной военной помощи, выделенной США с начала войны на перевооружение и укрепление израильской противоракетной обороны.

Ожидается, что в ближайшее время концерн получит заказы на производство противоракет для системы ПРО "Праща Давида" и на лазерную систему ПРО "Щит Света",