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Экономика

Мэрия Тель-Авива вернет застройщикам 7,5 миллионов шекелей лишних сборов и пошлин

время публикации: 16 января 2025 г., 22:41 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 22:41
Мэрия Тель-Авива вернет застройщикам 7,5 миллионов шекелей лишних сборов и пошлин
AP Photo/Jean-Francois Badias

Мэрия Тель-Авива сообщила об урегулировании судебных разбирательств, которые вели против нее застройщики в связи с чрезмерными суммами сборов и пошлин, связанных со строительными проектами в городе.

В общей сложности мэрия вернет шести компаниям 7,5 миллионов шекелей. Самую крупную сумму возврата получит компания "Мидтаун", требовавшая вернуть ей 16,5 миллиона шекелей, но довольствовавшаяся 4 миллионами шекелей в рамках компромиссного соглашения.

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