Мэрия Тель-Авива вернет застройщикам 7,5 миллионов шекелей лишних сборов и пошлин

Мэрия Тель-Авива сообщила об урегулировании судебных разбирательств, которые вели против нее застройщики в связи с чрезмерными суммами сборов и пошлин, связанных со строительными проектами в городе.

В общей сложности мэрия вернет шести компаниям 7,5 миллионов шекелей. Самую крупную сумму возврата получит компания "Мидтаун", требовавшая вернуть ей 16,5 миллиона шекелей, но довольствовавшаяся 4 миллионами шекелей в рамках компромиссного соглашения.