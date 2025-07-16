США и Бахрейн подписали пакет сделок на 17 миллиардов долларов

В ходе визита премьер-министра и крон-принца Бахрейна Салмана бин Хамада аль-Халифы в США сторонами была подписана серия сделок на общую сумму 17 миллиардов долларов.

Сделки касаются сотрудничества в сферах авиации, технологии, промышленности и финансов. В частности, Cisco Systems будет заниматься цифровыми решениями для государственных органов Бахрейна, а суверенный фонд Бахрейна вложит 2 миллиарда долларов в алюминиевую промышленность в США.

ифр