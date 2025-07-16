x
16 июля 2025
|
последняя новость: 10:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 июля 2025
|
16 июля 2025
|
последняя новость: 10:10
16 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

США и Бахрейн подписали пакет сделок на 17 миллиардов долларов

США
Инвестиции
время публикации: 16 июля 2025 г., 08:44 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 08:44
крон-принц Бахрейна Салман бин Хамад аль-Халифа
Jordan Pettitt/Pool via AP

В ходе визита премьер-министра и крон-принца Бахрейна Салмана бин Хамада аль-Халифы в США сторонами была подписана серия сделок на общую сумму 17 миллиардов долларов.

Сделки касаются сотрудничества в сферах авиации, технологии, промышленности и финансов. В частности, Cisco Systems будет заниматься цифровыми решениями для государственных органов Бахрейна, а суверенный фонд Бахрейна вложит 2 миллиарда долларов в алюминиевую промышленность в США.

ифр

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook