Мэрия Эйлата арестовала счета Эйлатского порта за долги

Муниципалитет Эйлата наложил арест на банковские счета Эйлатского порта в связи с задолженностью по муниципальному налогу в размере 10 миллионов шекелей.

Если ситуация не изменится в последний момент, в воскресенье, 20 июля, Эйлатский порт полностью прекратит работу.

В связи с этим порт прекратит оказывать содействие ВМФ ЦАХАЛа и нефтеналивному терминалу КЦАА, а также остановит экспорт поташа с заводов Мертвого моря.

В связи с этим в министерстве транспорта будет созвано экстренное совещание с участием правительственных структур, мэрии Эйлата и руководства порта.

До начала войны порт обслуживал половину израильского импорта автомобилей, а также обслуживал танкеры с нефтью и химикатами.

Работа порта практически полностью парализована из-за блокады Красного моря, устроенной йеменскими хуситами. В 2024 году порт обслужил всего 16 судов, а с начала 2025 года в него зашли 6 судов.