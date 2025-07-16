Стартап, обнаруживающий туннели под Газой, мобилизовал 96 миллионов долларов

Израильская стартап-компания ‏Exodigo‏, разработавшая технологию создания трехмерных моделей подземных структур, сообщил о завершении раунда B мобилизации капитала, в ходе которого он мобилизовал 96 миллионов долларов исходя из стоимости компании в 700 миллионов долларов.

Изначально технология компании разрабатывалась для нужд строительных и инфраструктурных подрядчиков, чтобы позволить им оценить состояние земельного участка перед началом работ.

С началом Войны "Железных мечей" ее начали активно использовать для поиска туннелей террористов в секторе Газы. Из 80 на тот момент сотрудников компании 60 были призваны на резервистскую службу.

Впрочем, компания не стремится афишировать этот аспект, делая упор на гражданский рынок. В частности, технология Exodigo сейчас используется при строительстве скоростной железной дороги между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, прокладке газопроводов в Италии и Франции и т.д.