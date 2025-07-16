"Исраэйр" получил разрешение на полеты в США

Авиакомпания "Исраэйр" сообщила, что получила от регуляторов разрешение на обслуживание полетов в США. Однако начало работы на этом маршруте ожидается не раньше весны 2026 года.

Напомним, что в этом году в США начала летать авиакомпания "Аркия". Также на данный момент трансатлантические полеты из Израиля выполняют "Эль-Аль" и United Airlines.

Delta Airlines возвращение в Израиль пока откладывает.