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Экономика

"Исраэйр" получил разрешение на полеты в США

Авиация
США
время публикации: 16 июля 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 12:01
"Исраэйр" получил разрешение на полеты в США
Yossi Aloni/Flash90

Авиакомпания "Исраэйр" сообщила, что получила от регуляторов разрешение на обслуживание полетов в США. Однако начало работы на этом маршруте ожидается не раньше весны 2026 года.

Напомним, что в этом году в США начала летать авиакомпания "Аркия". Также на данный момент трансатлантические полеты из Израиля выполняют "Эль-Аль" и United Airlines.

Delta Airlines возвращение в Израиль пока откладывает.

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