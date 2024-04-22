ИИ, туннели Газы и сельское хозяйство: TOП-10 израильских стартапов по версии "Глобс"

Экономическое издание "Глобс" опубликовало 18-й ежегодный список 10 самых перспективных израильских стартап-компаний на 2024 год.

Список основан на выборе 66 ведущих местных и иностранных венчурных фондов. По условиям "Глобс", выбор осуществлялся из компаний, уже прошедших несколько раундов мобилизации капитала, показывающих устойчивый рост, и имеющих перспективу выхода на биржу в течение двух-трех лет.

Каждый венчурный фонд должен был выбрать один стартап, в который он инвестировал, и еще четыре, в которых нет его инвестиций. В список не вошли стартап-компании в сфере биотехнологий и фармацевтики).

Первое место в рейтинге занял стартап Exodigo – стартап, основанный группой выходцев из подразделения разведки 8200, сильно отличается от большинства других стартапов тем, что его работники большую часть времени заняты не в офисах, а "в поле". Exodigo разработала технологию сканирования земли и сравнения полученных данных с информацией, имеющейся в открытых базах данных или базах данных заказчика, и строительства на этой основе трехмерной карты земельного участка со всеми скрытыми в нем инфраструктурами. Компания, среди прочего, принимала участие в сканировании местности для определения маршрута прокладки новых участков иерусалимского скоростного трамвая. С начала войны 60 из 80 работников стартапа были мобилизованы, в первую очередь – в инженерно-саперные части.

На втором месте – стартап Qwak, разрабатывающий решение для интеграции ИИ-технологий в системы крупных корпораций. На третьем месте – еще один представитель поколения ИИ-стартапов, компания Dot Compliance, технология которой помогает автоматизировать контроль качества и соответствия регуляции в биомедицинских компаниях.

Далее следует стартап-компания Trullion, созданная совместно американским ультраортодоксом Айзеком Геллером и выходцем из 8200 Амиром Болдо, и разрабатывающая бухгалтерскую платформу для управления финансовыми процессами, опять же с привлечением технологий искусственного интеллекта.

На пятом месте – стартап Fundguard, еще один представитель сектора финансовых технологий, разработавший платформу по управлению инвестиционными портфелями с резервным копированием информации в "облачные хранилища".

Стартап Torq Офера Смадари, Леонида Белкинда и Эльдада Ливни, занявший шестую строчку рейтинга, ставит ИИ-технологии на службу кибербезопасности, автоматизируя процессы принятия решения в корпоративных отделах кибербезопасности

Компания env0, предлагающая автоматическое управление "облачным пространством" корпораций, занимает седьмое место.

На восьмом месте – стартап XTEND, разрабатывающий операционную систему для дронов и мультикоптеров. Продукция компании, основанной геймерами и изначально ориентировавшейся на спортивные соревнования по управлению дронами, активно применяется ЦАХАЛом в туннелях сектора Газы и пользуется спросом у армий США и Великобритании.

Девятое место – у стартапа Lumen, создавшего прибор для анализа метаболизма человека на основании результатов выдоха, и выдачи рекомендаций в сфере питания, физической активности и сна.

Замыкает TOП-10 стартап-компания BlueWhite, разрабатывающая автономную сельскохозяйственную технику