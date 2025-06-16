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Экономика

184 партнера израильской адвокатской фирмы застряли в Африке

время публикации: 16 июня 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 10:27
184 партнера израильской адвокатской фирмы застряли в Африке
AP Photo/Jerome Delay

По оценкам МИД Израиля, на момент начала операции "Народ как лев" против иранской ядерной программы за границей находились от 100 до 200 тысяч израильтян.

На текущий момент авиасообщение Израиля с внешним миром полностью прервано, и штаб национальной безопасности крайне не рекомендует использовать для возвращения пути через Египет и Иорданию.

Как сообщает "Калькалист", среди застрявших за границей оказались 184 партнера адвокатской фирмы "Мейтар", одной из крупнейших в Израиле, незадолго до этого отправившиеся с супругами в недельное путешествие в одну из стран Африки.

Среди других застрявших за границей – духовный лидер гурских хасидов Яаков Арье Альтер и его "махер" Моти Бабчик, отправившиеся в США собирать пожертвования для йешив.

Не может вернуться в Израиль и новоиспеченный министр строительства Хаим Кац, также находящийся в США.

Экономика
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