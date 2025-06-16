184 партнера израильской адвокатской фирмы застряли в Африке

По оценкам МИД Израиля, на момент начала операции "Народ как лев" против иранской ядерной программы за границей находились от 100 до 200 тысяч израильтян.

На текущий момент авиасообщение Израиля с внешним миром полностью прервано, и штаб национальной безопасности крайне не рекомендует использовать для возвращения пути через Египет и Иорданию.

Как сообщает "Калькалист", среди застрявших за границей оказались 184 партнера адвокатской фирмы "Мейтар", одной из крупнейших в Израиле, незадолго до этого отправившиеся с супругами в недельное путешествие в одну из стран Африки.

Среди других застрявших за границей – духовный лидер гурских хасидов Яаков Арье Альтер и его "махер" Моти Бабчик, отправившиеся в США собирать пожертвования для йешив.

Не может вернуться в Израиль и новоиспеченный министр строительства Хаим Кац, также находящийся в США.