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Экономика

Авиасалон "Ле Бурже": организаторы заблокировали израильские павильоны черной стеной

Оборонка
Франция
время публикации: 16 июня 2025 г., 10:00 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 10:00
Авиасалон "Ле Бурже": организаторы заблокировали израильские павильоны черной стеной
AP Photo/Remy Gabalda

Утром в понедельник, 16 июня, в Париже открылся 53-й международный авиасалон Ле-Бурже – одна из крупнейших в мире выставок в сфере авиации и космоса.

В выставке участвуют 9 израильских компаний, включая ведущие оборонные концерны "Авиационная промышленность", "Рафаэль" и "Эльбит Маарахот".

Однако в канун открытия павильоны израильских компаний были перекрыты черной стеной, блокирующей доступ к ним. Кто именно отдал распоряжение, на текущий момент не ясно.

В министерстве обороны Израиля сообщили: "Вчера вечером, за сутки до открытия авиасалона в Париже, организаторы выставки от имени правительства Франции потребовали убрать из павильонов израильских оборонных предприятий наступательные вооружения, что противоречит принятой практике на оборонных выставках по всему миру. По указанию генерального директора министерства обороны генерал-майора запаса Амира Барама, министерство уведомило организаторов, что с презрением отвергает это требование. Те в ответ построили черную стену, которая блокирует израильские павильоны и создает разделение между павильонами израильских предприятий и десятками других павильонов. Этот односторонний шаг был предпринят глубокой ночью, после того как представители министерства обороны и промышленности закончили подготовку павильонов и израильской экспозиции".

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