Только членам профсоюза: "Гистадрут" выплатит 7000 шекелей эвакуированным из их домов

Всеизраильская ассоциация профсоюзов "Гистадрут" объявила о специальном пособии в размере 7000 шекелей каждому члену профсоюза, который был вынужден эвакуироваться из своего дома в связи с иранской атакой на Израиль.

Пособие будет предоставлено членам "Гистадрута" со стажем два года и более, которые предъявят специальное подтверждение от эвакуации от Командования тылом или от органов местной власти.

Подать заявку можно, обратившись в "Гистадрут" по телефону *2383.