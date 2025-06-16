Только членам профсоюза: "Гистадрут" выплатит 7000 шекелей эвакуированным из их домов
время публикации: 16 июня 2025 г., 16:26 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 16:26
Всеизраильская ассоциация профсоюзов "Гистадрут" объявила о специальном пособии в размере 7000 шекелей каждому члену профсоюза, который был вынужден эвакуироваться из своего дома в связи с иранской атакой на Израиль.
Пособие будет предоставлено членам "Гистадрута" со стажем два года и более, которые предъявят специальное подтверждение от эвакуации от Командования тылом или от органов местной власти.
Подать заявку можно, обратившись в "Гистадрут" по телефону *2383.