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Курс валют в Израиле 16 июня 2025 года: шекель резко укрепляется

Курсы валют
время публикации: 16 июня 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 16:25
Курс валют в Израиле 16 июня 2025 года: шекель резко укрепляется
Фото NEWSru.co.il

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 16 июня, валютные торги завершились значительным снижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара упал на 1,75% и составил 3,537 шекеля за $1. Курс евро упал на 1,418% и составил 4,094 шекеля за €1.

Отметим, что израильский шекель резко укрепился на фоне войны против Ирана.

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